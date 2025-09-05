GENERANDO AUDIO...

Lorena generará lluvias torrenciales este viernes. Fotos: Conagua | Cuartoscuro

El ciclón post-tropical Lorena se ubica frente a la costa occidental de Baja California Sur y continuará ocasionando lluvias en el noroeste y norte de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre de 2025, Lorena perdió fuerza y se degradó a ciclón post-tropical. A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localizó a 275 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, permaneciendo estacionario.

Lluvias por ciclón post-tropical Lorena

Los desprendimientos nubosos de Lorena ocasionarán:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Baja California Sur

(150 a 250 mm) en Baja California Sur Lluvias intensas (75 a 150 mm) en el sur de Baja California y en Sonora (oeste y sur)

(75 a 150 mm) en el sur de Baja California y en Sonora (oeste y sur) Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el norte y costa de Sinaloa y en Durango

(50 a 75 mm) en el norte y costa de Sinaloa y en Durango Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua

El SMN indicó que las precipitaciones disminuirán de manera gradual en el transcurso del día.

Vientos y oleaje por Lorena

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el golfo de California.

El oleaje alcanzará:

De 2 a 3 metros en costas de Baja California Sur

De 1.5 a 2.5 metros en costas de Sonora y Sinaloa

Aviso final de Lorena

Debido al debilitamiento del sistema y a su trayectoria, éste será el último aviso de Lorena emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN y Conagua

Las lluvias podrían registrarse con descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los vientos también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El SMN exhortó a la población a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Protección Civil, así como a extremar precauciones por las condiciones de viento y oleaje elevado.

