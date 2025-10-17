GENERANDO AUDIO...

Al menos tres estados en alerta por Sonia. Cuartoscuro

La zona de baja presión al sur de Oaxaca, con 50% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical Sonia, provocará 48 horas de lluvias muy intensas en tres estados del sur de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Conagua.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la Comisión Nacional del Agua advirtió:

“La zona de baja presión que se encuentra al sur-suroeste de Oaxaca, en el océano Pacífico, mantiene 50% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas. Se localiza aproximadamente a 350 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste”.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este sistema podría evolucionar a ciclón tropical durante el fin de semana, mientras genera lluvias torrenciales desde este viernes 17 de octubre.

Estados bajo alerta por lluvias de Sonia

El Meteorológico prevé lluvias intensas y posibles inundaciones en los estados de:

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

En las costas de Oaxaca y Chiapas se esperan acumulaciones de entre 150 y 250 milímetros por hora, lo que podría provocar desbordamientos de ríos y deslaves.

El sur de Veracruz también enfrentará tormentas con acumulaciones de 75 a 150 milímetros por hora, efectos que podrían prolongarse hasta tres días.

El SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución de la zona de baja presión y tomar precauciones por los efectos del temporal.

Posibles efectos del sistema Sonia

Las autoridades advierten que, ante la posible formación del huracán Sonia, el oleaje en las costas podría aumentar significativamente, representando riesgo para la navegación y actividades recreativas en el mar.

Se recomienda a la población de las zonas costeras tener presente los números de emergencia y contar con una mochila de vida por cada integrante de la familia con los siguientes artículos básicos:

Documentos oficiales protegidos

Comida enlatada

Agua potable

Linterna con pilas

Ropa y artículos de primeros auxilios

Entre los números de emergencia disponibles se encuentran:

911 (emergencias generales)

(emergencias generales) Locatel

071 (CFE)

Pronóstico de evolución de Sonia

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema, que podría convertirse en tormenta tropical Sonia durante el fin de semana.

Hasta este viernes, la probabilidad de desarrollo ciclónico es de 50% en 48 horas y en 7 días, mientras se mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste.