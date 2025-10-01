Se espera clima templado pero con pronostico de lluvia este miércoles en CDMX
Este miércoles 1 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México y el Estado de México, con ambiente fresco en la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se prevé un clima templado a cálido, acompañado de lluvias y chubascos que podrían alcanzar entre 5 y 25 mm en 24 horas.
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que podrían generar encharcamientos en vialidades y afectaciones a la movilidad.
Temperaturas para la Ciudad de México
- Temperatura máxima: de 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: de 13 a 15 °C
El viento será de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h durante tormentas.
Clima en Toluca, Estado de México
En la capital mexiquense, Toluca, se esperan temperaturas más frescas:
- Temperatura máxima: de 21 a 23 °C
- Temperatura mínima: de 8 a 10 °C
Recomendaciones a la población
Las autoridades recomiendan extremar precauciones por las rachas de viento, ya que estas podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Además, se aconseja portar paraguas o impermeable y evitar cruzar calles con corrientes de agua.
Con estas condiciones, la zona metropolitana vivirá un día de contrastes: mañanas frías y tardes con lluvias intensas, lo que obliga a la población a mantenerse informada del desarrollo del clima en tiempo real.