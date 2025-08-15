GENERANDO AUDIO...

Resgo de tormentas intensas. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán este viernes condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la capital, así como puntuales muy fuertes en el Edomex. El pronóstico incluye descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 km/h, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y afectaciones en la infraestructura urbana.

En las primeras horas del día, se espera ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas del Estado de México, acompañado de bancos de niebla que reducirán la visibilidad.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, pero con riesgo de tormentas intensas. Las lluvias podrían generar inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecida de ríos y arroyos, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Temperaturas previstas:

CDMX: mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C.

Toluca, Edomex: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Viento: de componente este y dirección variable entre 10 y 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta.

Recomendaciones ante lluvias y viento

Evitar zonas propensas a inundaciones o con historial de deslaves.

o con historial de deslaves. Retirar objetos sueltos de azoteas y balcones para prevenir accidentes por rachas de viento .

. Usar paraguas o impermeable y prever tiempos de traslado por posibles encharcamientos .

. No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

