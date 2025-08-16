GENERANDO AUDIO...

Valle de México tendrá lluvias fuertes, tormentas y caída de granizo

El Valle de México tendrá condiciones de cielo medio nublado a nublado durante este fin de semana. Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado, con zonas frías y presencia de bancos de niebla en áreas altas del Estado de México. Por la tarde, el clima será templado a cálido, con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Lluvias con tormentas y granizo en la región

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incluso el incremento de niveles en ríos y arroyos. Asimismo, se prevé visibilidad reducida en algunas zonas.

En la Ciudad de México se esperan chubascos con acumulaciones de 5 a 25 mm en 24 horas, mientras que en el Estado de México las lluvias podrían alcanzar los 25 a 50 mm en 24 horas.

Temperaturas para CDMX y Toluca

Ciudad de México: mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C .

mínima de y máxima de . Toluca, Estado de México: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Rachas de viento y riesgos adicionales

El viento será de componente este, con velocidades de 10 a 25 km/h, acompañado de rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades piden tomar precauciones.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada sobre el clima en el Valle de México y atender las indicaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones por tormentas.