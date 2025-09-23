GENERANDO AUDIO...

Este martes 23 de septiembre de 2025 se pronostica cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Durante la madrugada, habrá ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas; por la mañana se espera ambiente templado y por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la CDMX y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

Clima para el miércoles 24 de septiembre

El miércoles 24 de septiembre se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. En la mañana, ambiente fresco a templado y bruma; por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la CDMX y el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.