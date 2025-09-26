GENERANDO AUDIO...

Prevén lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante este viernes en el Valle de México. En la mañana se espera ambiente fresco, mientras que en zonas altas habrá frío con bancos de niebla. Por la tarde el clima cambiará a cálido, pero con alta probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la capital, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C. En Toluca, la mínima irá de 9 a 11 °C y la máxima de 18 a 20 °C. El viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico de lluvias y riesgos en CDMX y Edomex

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de reducir la visibilidad en avenidas principales.

En el Estado de México, las precipitaciones intensas podrían causar afectaciones en áreas urbanas y rurales, además de riesgo de caída de árboles o anuncios publicitarios debido a las fuertes rachas de viento.

Ambiente fresco y cambios durante el día

En las primeras horas, la capital amanecerá con ambiente fresco y frío en zonas altas. Sin embargo, hacia la tarde se espera un cambio con ambiente cálido, aunque acompañado del potencial de tormentas.

El llamado es a la población para tomar precauciones ante posibles afectaciones por granizo, encharcamientos y caída de estructuras ligeras en distintas zonas del Valle de México.