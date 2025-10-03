GENERANDO AUDIO...

lluvias fuertes a muy fuertes se esperan en el Valle de México CUARTOSCURO

El Valle de México se prepara para una jornada de clima severo, con un pronóstico del clima que apunta a lluvias fuertes a muy fuertes en la tarde. El Estado de México (Edomex) será el más afectado, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 75 mm, lo que incrementa significativamente el riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves.

Las autoridades de la CDMX y el Edomex exhortan a la población a extremar precauciones, ya que las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco a templado, con la posible formación de bancos de niebla en zonas altas, un factor que podría reducir la visibilidad para los automovilistas. Sin embargo, la situación se complicará por la tarde.

Alerta por Riesgos Asociados a las Lluvias Fuertes

Las lluvias fuertes a muy fuertes que se esperan en el Valle de México podrían:

Generar inundaciones y encharcamientos importantes, especialmente en el Edomex .

importantes, especialmente en el . Provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos , así como posibles deslaves.

, así como posibles deslaves. Ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios debido a rachas de viento de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Se recomienda a los conductores y peatones planificar sus traslados y evitar cruzar calles con altos niveles de agua.

Temperaturas para Hoy

Ciudad de México (CDMX): Temperatura máxima de 22 a 24 °C y mínima de 13 a 15 °C .

Temperatura máxima de y mínima de . Toluca, Edo. Méx.: Temperatura máxima de 20 a 22 °C y mínima de 10 a 12 °C (con ambiente frío en la mañana).

El viento dominante será de componente norte, con velocidades de 10 a 20 km/h y las mencionadas rachas de 45 km/h.