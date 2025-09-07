GENERANDO AUDIO...

Lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 7 de septiembre de 2025 se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Por la mañana habrá ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, el ambiente será cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 h) en la CDMX y el Edomex, acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

en la Ciudad de México: 25 a 27 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

en la Ciudad de México: 14 a 16 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el lunes 8 de septiembre en la CDMX

El lunes 8 de septiembre se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 h) en la CDMX y el Edomex, acompañados de descargas eléctricas.