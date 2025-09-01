GENERANDO AUDIO...

Este 1 de septiembre de 2025 se prevé, durante la mañana, cielo nublado con posibles lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y reducción de la visibilidad en tramos carreteros. Se recomienda evitar zonas propensas a encharcamientos y no estacionarse cerca de árboles o anuncios en mal estado.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico del clima para el martes 2 de septiembre en la CDMX

Durante la mañana del martes 2 de septiembre se pronostica ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México; las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.