Se esperan lluvias fuertes en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México para el domingo 10 y lunes 11 de agosto prevé condiciones variables con cielo medio nublado a nublado, temperaturas frescas por la mañana y cálidas por la tarde, además de la posibilidad de lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Para este domingo se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h) en la Ciudad de México y Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de temperatura y viento en la CDMX

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Lunes 11 de agosto:

Se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h) en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

