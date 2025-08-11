GENERANDO AUDIO...

Toma previsiones debido a las lluvias en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este lunes 11 de agosto de 2025 indica que en la Ciudad de México (CDMX) habrá cielo medio nublado a nublado durante el día. Al amanecer, se prevé ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C

14 a 16 °C Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el martes 12 de agosto en la CDMX

Se espera cielo medio nublado a nublado durante todo el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado con presencia de bruma. Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

