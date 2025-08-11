Se esperan lluvias puntuales fuertes y caída de granizo en la CDMX este inicio de semana
El pronóstico del clima para este lunes 11 de agosto de 2025 indica que en la Ciudad de México (CDMX) habrá cielo medio nublado a nublado durante el día. Al amanecer, se prevé ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en zonas altas de la región.
Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el martes 12 de agosto en la CDMX
Se espera cielo medio nublado a nublado durante todo el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado con presencia de bruma. Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y granizo.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C
- Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.