Este sábado 11 de octubre de 2025 se pronostica cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Durante la mañana habrá ambiente fresco con bancos de niebla y condiciones frías en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido, con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.

en la Ciudad de México: 21 a 23 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

en la Ciudad de México: 13 a 15 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este domingo?

Durante la mañana del domingo se prevé ambiente fresco, con bancos de niebla en la región y ambiente frío en zonas altas del Valle de México. En la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la CDMX y chubascos en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas.