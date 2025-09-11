GENERANDO AUDIO...

Prevén lluvias fuertes con granizo y rachas de viento en CDMX

Este jueves se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas, lo que podría reducir la visibilidad en vialidades y carreteras.

Por la tarde, el ambiente será templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas de ambas entidades.

[TE PUEDE INTERESAR: Suspenden clases en Guerrero este jueves por Depresión Tropical]

Las precipitaciones previstas podrían acumular de 25 a 50 milímetros en 24 horas, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecida de ríos o arroyos. Autoridades recomiendan tomar precauciones por las condiciones adversas que también podrían afectar la circulación vehicular.

En la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 22 a 24 °C, mientras que en Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios

Además, se esperan vientos del este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h, principalmente en zonas de tormenta. Estas ráfagas podrían provocar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población mantenerse alerta y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Autoridades de protección civil sugieren mantenerse informado a través de canales oficiales y extremar precauciones al transitar en calles y carreteras debido a los posibles efectos de las lluvias y rachas de viento en la zona metropolitana.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]