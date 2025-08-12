Este 12 de agosto de 2025 la CDMX espera chubascos fuertes, granizo y viento fuerte

| 04:29 | Redacción Uno TV | Uno TV
Seguirá lloviendo fuerte en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este martes 12 de agosto de 2025 indica que en la Ciudad de México (CDMX) se espera ambiente fresco a templado por la mañana con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que por la mañana se prevé ambiente fresco a templado en la región; cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, continuará el ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el Estado de México; estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.
  • Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el miércoles 13 de agosto en la CDMX

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado, cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.
  • Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

