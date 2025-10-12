Se prevé cielo nublado y lluvias en la CDMX este domingo 12 de octubre

| 05:16 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lluvias en la CDMX
Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 12 de octubre se prevén condiciones de cielo medio nublado la mayor parte del día en la Ciudad de México (CDMX).

Por la mañana, se espera ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, mientras que por la tarde dominará un ambiente templado a cálido con lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos o afectaciones en vialidades.

  • Temperatura máxima estimada: 23 a 25 °C
  • Temperatura mínima estimada: 12 a 14 °C
  • Viento: del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

Clima CDMX: lunes 13 de octubre

Para el lunes 13 de octubre, el pronóstico indica cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Se prevé probabilidad de lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima estimada: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C
  • Viento: del norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

