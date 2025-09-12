Se prevén lluvias fuertes y cielo nublado en CDMX para este viernes 12 de septiembre
El pronóstico del clima para este domingo indica cielo nublado la mayor parte del día en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con condiciones de ambiente fresco a templado por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas.
Durante la tarde se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en la CDMX y el Edomex, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Estas precipitaciones podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones.
En la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C.
El pronóstico señala viento de dirección este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Estas fuertes rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, especialmente durante el desarrollo de las tormentas por la tarde.
Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar zonas inundadas, así como retirar objetos que puedan ser proyectados por el viento.