El pronóstico del clima para este domingo indica cielo nublado la mayor parte del día en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con condiciones de ambiente fresco a templado por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en la CDMX y el Edomex, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Estas precipitaciones podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estimada será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

El pronóstico señala viento de dirección este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Estas fuertes rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, especialmente durante el desarrollo de las tormentas por la tarde.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar zonas inundadas, así como retirar objetos que puedan ser proyectados por el viento.