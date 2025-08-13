Lluvias fuertes y posible granizo este miércoles en la CDMX
El pronóstico del clima para este miércoles 13 de agosto de 2025 indica que en la Ciudad de México (CDMX) se prevé cielo medio nublado a nublado durante todo el día.
Por la mañana habrá ambiente fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión y una vaguada en altura, junto con la entrada de humedad del Golfo de México, favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del Valle de México, con posibles afectaciones como encharcamientos, caída de árboles y reducción de visibilidad en carreteras.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el jueves 14 de agosto en la CDMX
El jueves se prevé cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, el ambiente será cálido, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en la CDMX y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.