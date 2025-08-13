GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima para este miércoles 13 de agosto de 2025 indica que en la Ciudad de México (CDMX) se prevé cielo medio nublado a nublado durante todo el día.

Por la mañana habrá ambiente fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión y una vaguada en altura, junto con la entrada de humedad del Golfo de México, favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del Valle de México, con posibles afectaciones como encharcamientos, caída de árboles y reducción de visibilidad en carreteras.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C

12 a 14 °C Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el jueves 14 de agosto en la CDMX

El jueves se prevé cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, el ambiente será cálido, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en la CDMX y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.