Foto: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes 14 de octubre se esperan condiciones de cielo medio nublado durante el día en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la mañana, predominará un ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la capital del país e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en el suroeste del Estado de México.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima estimada: 11 a 13 °C

11 a 13 °C Viento: del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h

El SMN recomienda a la población extremar precauciones al conducir por posibles encharcamientos o baja visibilidad en zonas de niebla, especialmente en las primeras horas del día.

Clima CDMX, miércoles 15 de octubre

Para el miércoles 15 de octubre, se pronostica cielo medio nublado durante el día, con ambiente frío a fresco por la mañana y muy frío en zonas altas del Valle de México, donde también se prevén bancos de niebla.

Por la tarde, el ambiente será templado, con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México y chubascos dispersos (5 a 25 mm) en el suroeste del Estado de México.