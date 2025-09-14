GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El domingo se espera cielo medio nublado a nublado a lo largo del día en la Ciudad de México (CDMX). Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, con condiciones frías y bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, el clima se tornará templado a cálido, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Temperatura máxima estimada: 23 a 25 °C

23 a 25 °C Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: del noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h

Lunes 15 de septiembre: lluvias vespertinas en la CDMX

Para el lunes, día de las celebraciones del Grito de Independencia, se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. La mañana mantendrá un ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde el clima será cálido, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México. Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

