Seguirá lloviendo en la CDMX.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo medio nublado durante el día en el Valle de México, con ambiente fresco y frío por la mañana, acompañado de bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de lluvias y chubascos —entre 5 y 25 mm en 24 horas— en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

🌧️ Lluvias y temperaturas para la Ciudad de México

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 9 a 11 °C, mientras que la máxima oscilará entre 22 y 24 °C. Se esperan vientos del noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h, que podrían provocar la caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios en distintas zonas de la capital.

Para Toluca, capital del Estado de México, se estima una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Al igual que en la Ciudad de México, se prevé cielo medio nublado, con probabilidad de chubascos vespertinos y viento moderado del noreste.

La autoridad meteorológica recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, descargas eléctricas y rachas de viento fuertes, además de utilizar paraguas o impermeable y evitar zonas arboladas durante tormentas eléctricas.