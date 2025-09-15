GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: AFP

Este lunes 15 de septiembre, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México registrarán cielo de medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, se espera un ambiente templado en la capital y frío con bancos de niebla en zonas altas. Para la tarde, se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las lluvias podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en zonas afectadas.

Temperaturas y viento estimados en CDMX:

Temperatura máxima: 23 a 25 °C

Temperatura mínima: 14 a 16 °C

Viento: componente norte de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Clima con lluvias y descargas eléctricas se mantiene en CDMX el martes 16 de septiembre

El martes 16 de septiembre, el cielo permanecerá medio nublado a nublado. Por la mañana se registrará un ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde se espera ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Temperaturas y viento estimados en CDMX (martes 16 de septiembre):