Este 16 de septiembre de 2025 se prevén lluvias fuertes con granizo en la CDMX

| 04:20 | Redacción | Uno TV

Este martes 16 de septiembre de 2025 se espera cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas. Estas lluvias podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.
  • Viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el miércoles 17 de septiembre en la CDMX

El miércoles 17 de septiembre se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y durante la tarde ambiente cálido, con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX y el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.
  • Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

