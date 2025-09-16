Este 16 de septiembre de 2025 se prevén lluvias fuertes con granizo en la CDMX
Este martes 16 de septiembre de 2025 se espera cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas. Estas lluvias podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.
- Viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.
Pronóstico del clima para el miércoles 17 de septiembre en la CDMX
El miércoles 17 de septiembre se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y durante la tarde ambiente cálido, con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX y el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.