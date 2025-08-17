GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: AFP

El pronóstico del clima para este domingo 17 de agosto, en la Ciudad de México (CDMX), indica condiciones de cielo nublado a lo largo del domingo 17 de agosto. Durante la mañana se espera ambiente fresco a templado, frío en zonas altas con bancos de niebla.

Por la tarde, el clima se volverá templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, que podrían incluir descargas eléctricas y caída de granizo.

Estas precipitaciones podrían ocasionar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima: 11 a 13 °C

11 a 13 °C Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta

Lunes 18 de agosto: lluvias muy fuertes y riesgo de granizo

Para el lunes 18 de agosto, se prevé un patrón similar: mañanas frescas a templadas y frías en zonas altas, con tardes templadas a cálidas y cielo nublado. Se espera la ocurrencia de lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en la CDMX y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

