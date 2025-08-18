GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Durante el lunes 18 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México registrarán cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco a templado en la mañana y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde se espera clima templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Toma nota: Las precipitaciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Para el martes 19 de agosto, se prevé una situación similar, con ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado con intervalos de chubascos en la Ciudad de México (5 a 25 mm) y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (25 a 50 mm), acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

El viento del norte y noroeste podría alcanzar rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico CDMX para el lunes 18 de agosto

Temperatura máxima estimada: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima estimada: 12 a 14 °C

12 a 14 °C Viento: Dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta Clima: Medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado por la mañana, templado a cálido por la tarde. Chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), con descargas eléctricas y posible granizo.

Pronóstico CDMX para martes 19 de agosto