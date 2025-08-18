Lluvias puntuales fuertes y clima templado este lunes en CDMX

| 03:42 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lluvias en CDMX
Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Durante el lunes 18 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México registrarán cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco a templado en la mañana y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde se espera clima templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

[TE RECOMENDAMOS: Lluvias intensas y calor extremo este lunes en México]

Toma nota: Las precipitaciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Para el martes 19 de agosto, se prevé una situación similar, con ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado con intervalos de chubascos en la Ciudad de México (5 a 25 mm) y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (25 a 50 mm), acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

El viento del norte y noroeste podría alcanzar rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pronóstico CDMX para el lunes 18 de agosto

  • Temperatura máxima estimada: 24 a 26 °C
  • Temperatura mínima estimada: 12 a 14 °C
  • Viento: Dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
  • Clima: Medio nublado a nublado, ambiente fresco a templado por la mañana, templado a cálido por la tarde. Chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), con descargas eléctricas y posible granizo.

Pronóstico CDMX para martes 19 de agosto

  • Temperatura máxima estimada: 24 a 26 °C
  • Temperatura mínima estimada: 12 a 14 °C
  • Viento: Del norte y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
  • Clima: Fresco a templado por la mañana, templado a cálido por la tarde. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

Te recomendamos:

Autobús de transporte público se incendia en el Centro Histórico de la CDMX

Ciudad de México

Autobús de transporte público se incendia en el Centro Histórico de la CDMX

Consulta del Presupuesto Participativo 2025: horarios y qué necesitas para participar en CDMX

Ciudad de México

Consulta del Presupuesto Participativo 2025: horarios y qué necesitas para participar en CDMX

¿Por qué las lluvias en la Ciudad de México baten cada vez más récords?

Ciudad de México

¿Por qué las lluvias en la Ciudad de México baten cada vez más récords?

Pareja se salva de ser embestida por tráiler en la GAM: video

Ciudad de México

Pareja se salva de ser embestida por tráiler en la GAM: video

Etiquetas: , ,