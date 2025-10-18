GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 18 de octubre de 2025 el Valle de México presentará cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco a templado por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas como el Ajusco, las faldas del Nevado de Toluca y el norte del Estado de México.

Durante la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, sin embargo, se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el sur del Estado de México, principalmente en municipios como Tenango del Valle, Toluca, Lerma y Valle de Bravo.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos arrachados y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12 a 14 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C. Se espera un ambiente templado en las alcaldías del centro y sur, y más fresco en las zonas altas de Magdalena Contreras, Tlalpan y Cuajimalpa.

En tanto, para Toluca, la capital mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C, con mayor posibilidad de lluvia durante la tarde y noche. Otras zonas del Estado de México, como Naucalpan, Atizapán y Metepec, también podrían registrar precipitaciones moderadas y rachas de viento.

El viento será de dirección variable con velocidades de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de ramas, árboles, estructuras ligeras o anuncios publicitarios, por lo que se recomienda precaución.

El SMN señala que la presencia de canales de baja presión sobre el centro y oriente del país, combinados con entrada de humedad del Golfo de México y el Pacífico, favorecerá el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical en el Valle de México.

Debido a las condiciones de humedad y nubosidad, se recomienda a la población:

Evitar exponerse en espacios abiertos durante tormentas eléctricas.

durante tormentas eléctricas. No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Asegurar objetos ligeros en balcones o azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

en balcones o azoteas que puedan ser arrastrados por el viento. Utilizar ropa abrigadora durante la mañana y noche, ya que las temperaturas pueden descender considerablemente.

durante la mañana y noche, ya que las temperaturas pueden descender considerablemente. Conducir con precaución ante pavimento mojado y visibilidad reducida por lluvia o niebla.

A nivel nacional, el SMN reporta que una masa de aire húmedo mantiene condiciones inestables en el centro, sur y sureste del país, con posibilidad de lluvias fuertes en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas, además del Valle de México. En contraste, en el norte del país se prevé ambiente caluroso y seco con temperaturas máximas por arriba de los 35 °C.