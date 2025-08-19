GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima para este martes 19 de agosto de 2025 indica que en la Ciudad de México (CDMX) se prevé ambiente fresco a templado por la mañana, con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos (5 a 25 mm en 24 h) en la CDMX, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

en la Ciudad de México: 25 a 27 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

en la Ciudad de México: 13 a 15 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico del clima para el miércoles 20 de agosto en la CDMX

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 h) en la Ciudad de México, además de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.