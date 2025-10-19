Lluvias aisladas y ambiente fresco este domingo 19 de octubre en la CDMX

| 06:05 | Redacción | UnoTV | CDMX
Frío y lluvias en CDMX
CDMX tendrá lluvias aisladas. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) continuará con clima fresco por las mañanas y ambiente templado a cálido por las tardes, durante el fin de semana y el inicio de la semana.

Domingo 19 de octubre

Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, con ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se pronostica cielo medio nublado, ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la CDMX, mientras que en el Estado de México se esperan lluvias con chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Temperaturas y viento en la cdmx:

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C
  • Viento: norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h

Clima en la CDMX para el lunes 20 de octubre

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, con ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y intervalos de chubascos (5 a 25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

Temperaturas y viento en la cdmx:

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C
  • Viento: noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

