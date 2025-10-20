Este lunes la CDMX tendrá ambiente cálido con lluvias aisladas

| 04:44 | Redacción | Uno TV
Clima en México, 1 de junio de 2025: intensas lluvias por remanentes de Alvin y altas temperaturas
Foto: Cuartoscuro

Este lunes 20 de octubre de 2025 se pronostica cielo parcialmente nublado en la Ciudad de México por la mañana, con ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera cielo medio nublado, ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la capital, además de chubascos en el Estado de México acompañados de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.
  • Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Pronóstico del clima para el martes 21 de octubre en la CDMX

Durante la mañana del martes se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y frío en zonas altas. En la tarde, el cielo estará medio nublado con ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la CDMX e intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

  • Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.
  • Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Te recomendamos:

No circulan este lunes vehículos con placas terminación 5 y 6

Ciudad de México

No circulan este lunes vehículos con placas terminación 5 y 6

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Ciudad de México

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Juez dicta prisión preventiva a Donovan “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Ciudad de México

Juez dicta prisión preventiva a Donovan “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

CDMX envía a 20 brigadistas en apoyo a damnificados de Veracruz

Ciudad de México

CDMX envía a 20 brigadistas en apoyo a damnificados de Veracruz

Etiquetas: , , , ,