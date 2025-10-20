GENERANDO AUDIO...

Este lunes 20 de octubre de 2025 se pronostica cielo parcialmente nublado en la Ciudad de México por la mañana, con ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera cielo medio nublado, ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la capital, además de chubascos en el Estado de México acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

en la Ciudad de México: 24 a 26 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.

en la Ciudad de México: 11 a 13 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico del clima para el martes 21 de octubre en la CDMX

Durante la mañana del martes se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y frío en zonas altas. En la tarde, el cielo estará medio nublado con ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la CDMX e intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.