Tormentas con granizo afectarán a la CDMX este 21 de agosto
El pronóstico del clima para este jueves 21 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) anticipa cielo medio nublado a nublado durante todo el día, con ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas del Estado de México, donde también se prevén bancos de niebla.
Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) tanto en la CDMX como en el Estado de México.
Dichas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar deslaves, encharcamientos, inundaciones, aumento en niveles de ríos y visibilidad reducida en vialidades.
- Temperatura máxima estimada en la CDMX: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima estimada en la CDMX: 13 a 15 °C
- Viento: noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico para el viernes 22 de agosto en la CDMX
Durante el viernes se prevé cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco a templado en el Valle de México, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la CDMX.
En el Estado de México se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h), acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante riesgos de inundaciones y afectaciones en vialidades.
- Temperatura máxima estimada en la CDMX: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima estimada en la CDMX: 13 a 15 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta