GENERANDO AUDIO...

El calor en México se ha cobrado la vida de algunas personas. Foto: Cuartoscuro

Este martes 21 de octubre de 2025 se pronostica ambiente fresco a templado en la Ciudad de México durante la mañana, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la capital; sin embargo, en zonas del Estado de México podrían presentarse intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

en la Ciudad de México: 24 a 26 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

en la Ciudad de México: 13 a 15 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Cómo estará el clima el miércoles?

Durante este miércoles se prevé ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera ambiente cálido con cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la CDMX; mientras que en zonas del Estado de México existe probabilidad de lluvias aisladas.