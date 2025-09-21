Pronóstico del tiempo en Ciudad de México: chubascos y descargas eléctricas

Activan Alerta Naranja en CDMX por lluvias fuertes y granizo en seis alcaldías; autoridades piden no cruzar calles con corriente.
La Ciudad de México (CDMX) registrará este domingo 21 de septiembre de 2025, cielo medio nublado a nublado, con ambiente templado por la mañana y frío en zonas altas, donde se podrían presentar bancos de niebla.

Hacia la tarde se prevé ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, lo que podría provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y visibilidad reducida.

Temperaturas y viento en CDMX:

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C
  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C
  • Viento: este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico para lunes 22 de septiembre en la CDMX

El lunes se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado por la mañana, frío en zonas altas con bancos de niebla.

Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la CDMX, mientras que en el Estado de México se registrarán lluvias puntuales fuertes, algunas acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Temperaturas y viento en CDMX:

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C
  • Viento: componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

