Pronóstico del tiempo en Ciudad de México: chubascos y descargas eléctricas
La Ciudad de México (CDMX) registrará este domingo 21 de septiembre de 2025, cielo medio nublado a nublado, con ambiente templado por la mañana y frío en zonas altas, donde se podrían presentar bancos de niebla.
Hacia la tarde se prevé ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, lo que podría provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y visibilidad reducida.
[TE RECOMENDAMOS: Domingo de tormentas en México: regiones del sur con lluvias muy fuertes]
Temperaturas y viento en CDMX:
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C
- Viento: este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico para lunes 22 de septiembre en la CDMX
El lunes se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado por la mañana, frío en zonas altas con bancos de niebla.
Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la CDMX, mientras que en el Estado de México se registrarán lluvias puntuales fuertes, algunas acompañadas de descargas eléctricas y granizo.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Temperaturas y viento en CDMX:
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C
- Viento: componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta