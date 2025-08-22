GENERANDO AUDIO...

Este viernes 22 de agosto de 2025 se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Durante la mañana habrá ambiente fresco a templado, con frío, bancos de niebla y lluvias aisladas en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

en la Ciudad de México: 24 a 26 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

en la Ciudad de México: 14 a 16 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el sábado 23 de agosto en la CDMX

Se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. En la mañana, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la CDMX y el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.