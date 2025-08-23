GENERANDO AUDIO...

Cielo nublado, lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex; riesgo de granizo

Este sábado, el cielo nublado predominará en la mayor parte del día sobre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será de templado a cálido, pero con alta probabilidad de lluvias fuertes en la CDMX y muy fuertes en Edomex, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Riesgos por lluvias y tormentas eléctricas

Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, la visibilidad se verá reducida en algunos tramos carreteros.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, lo que podría provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios en la capital y municipios aledaños.

Temperaturas para la CDMX y Toluca

Ciudad de México: temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 22 a 24 °C .

temperatura mínima de y máxima de . Toluca, Estado de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 18 a 20 °C .

mínima de y máxima de . Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Recomendaciones a la población

Autoridades de protección civil recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar transitar por zonas inundadas, retirar objetos que puedan volar por los fuertes vientos y protegerse de descargas eléctricas durante tormentas.