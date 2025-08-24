GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este domingo se espera cielo nublado durante la mayor parte del día en la Ciudad de México (CDMX). Por la mañana, el ambiente será fresco y frío en zonas altas, con la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad.

Por la tarde, el clima se tornará templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, entre 25 y 50 mm en 24 horas, en la CDMX, y muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, ocasionar deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducir la visibilidad.

Temperatura máxima estimada: 22 a 24 °C

22 a 24 °C Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el lunes 25 de agosto

Para el lunes se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. La mañana mantendrá un ambiente fresco y frío, con bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera clima templado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la CDMX y lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]