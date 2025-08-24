Clima en CDMX: lluvias fuertes y bancos de niebla este 24 de agosto
Este domingo se espera cielo nublado durante la mayor parte del día en la Ciudad de México (CDMX). Por la mañana, el ambiente será fresco y frío en zonas altas, con la presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad.
Por la tarde, el clima se tornará templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, entre 25 y 50 mm en 24 horas, en la CDMX, y muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, ocasionar deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducir la visibilidad.
[TE RECOMENDAMOS: Lluvias intensas y calor extremo dominan México este domingo]
- Temperatura máxima estimada: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
Clima en la CDMX para el lunes 25 de agosto
Para el lunes se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. La mañana mantendrá un ambiente fresco y frío, con bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera clima templado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas en la CDMX y lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, en el Estado de México. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
- Temperatura máxima estimada: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta