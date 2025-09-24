GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Para este miércoles 24 de septiembre, el pronóstico del clima en la Ciudad de México (CDMX) indica un inicio de jornada con ambiente fresco a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, se espera un ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX y muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para este jueves 25 de septiembre

El jueves 25 de septiembre, la CDMX mantendrá cielo medio nublado por la mañana, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

