FOTO: Cuartoscuro | Archivo

El pronóstico del clima para este lunes 25 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) indica que se espera cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco y frío en zonas altas donde se podrían registrar bancos de niebla.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la capital, así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h) en el Estado de México.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos, incremento en niveles de ríos y visibilidad reducida en la zona metropolitana.

Temperatura máxima estimada en la CDMX: 23 a 25 °C

23 a 25 °C Temperatura mínima estimada en la CDMX: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico para el martes 26 de agosto en la CDMX

Para el martes se espera cielo medio nublado a nublado durante todo el día. Por la mañana, habrá ambiente fresco a frío, con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, se prevé ambiente templado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) tanto en la CDMX como en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

