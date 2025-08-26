GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para la Ciudad de México (CDMX) indica que, durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la CDMX, y lluvias muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h) en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Temperatura máxima CDMX: 25 a 27 °C

25 a 27 °C Temperatura mínima CDMX: 14 a 16 °C

14 a 16 °C Viento: noroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima en la CDMX para el miércoles 27 de agosto

Se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, habrá probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en CDMX y lluvias muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

