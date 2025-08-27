GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias fuertes con granizo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado este día por cielo nublado, ambiente fresco por la mañana y frío en partes altas con bancos de niebla. Durante la tarde, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría generar inundaciones, encharcamientos, deslaves y visibilidad reducida en distintas zonas.

La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 22 a 24 °C, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 °C. El viento soplará del este con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, lo que aumenta la probabilidad de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Clima en Toluca y Estado de México

En la capital mexiquense, Toluca, se espera una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C. También se prevé cielo nublado y lluvias intensas, que podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica, aumentando el riesgo de crecidas de ríos y arroyos.

Recomendaciones

La población debe tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, granizadas y encharcamientos. Se recomienda:

Evitar zonas con encharcamientos o corrientes de agua.

No resguardarse bajo árboles durante las tormentas.

Asegurar techos, lonas y anuncios para prevenir accidentes por los vientos fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia constante y recomienda a la ciudadanía estar pendiente de actualizaciones oficiales.

