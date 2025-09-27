GENERANDO AUDIO...

Este sábado 27 de septiembre de 2025 se prevé cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Durante la mañana, se espera ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

en la Ciudad de México: 22 a 24 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

en la Ciudad de México: 13 a 15 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

El clima este domingo 28 de septiembre

El domingo 28 de septiembre prevalecerá cielo medio nublado a nublado. Por la mañana se prevé ambiente fresco en la región y frío en zonas altas con bruma. Por la tarde, ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX y lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.