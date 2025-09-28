Lluvias fuertes y ambiente fresco este domingo 28 de septiembre en la CDMX
La Ciudad de México (CDMX) vivirá un cierre de fin de semana marcado por lluvias y ambiente fresco.
Este domingo 28 de septiembre se espera cielo nublado a lo largo del día. Por la mañana habrá ambiente fresco en la capital y frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, el ambiente será de templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Temperaturas y viento en la CDMX:
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta
Clima para el lunes 29 de septiembre
Para el inicio de semana, en la CDMX, se pronostica cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco y frío en zonas altas. Por la tarde, el cielo permanecerá nublado, con ambiente cálido y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Temperaturas y viento:
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C
- Viento: componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta