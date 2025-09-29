CDMX espera chubascos y ambiente cálido por la tarde este inicio de semana
El lunes 29 de septiembre de 2025 la Ciudad de México (CDMX) presentará cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco y frío en zonas altas, donde se esperan bancos de niebla.
Para la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido acompañado de probables chubascos de 5 a 25 mm, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (25 a 50 mm en 24 horas), que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima en la CDMX: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima en la CDMX: 13 a 15 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta
Clima en la CDMX para el martes 30 de septiembre
El martes 30 de septiembre se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco y frío por la mañana, incluyendo bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el clima será cálido con cielo nublado y probabilidad de chubascos de 5 a 25 mm en la CDMX, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (25 a 50 mm), descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima en la CDMX: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima en la CDMX: 12 a 14 °C
- Viento: noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.