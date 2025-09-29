CDMX espera chubascos y ambiente cálido por la tarde este inicio de semana

Seguirá lloviendo en la CDMX
Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El lunes 29 de septiembre de 2025 la Ciudad de México (CDMX) presentará cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco y frío en zonas altas, donde se esperan bancos de niebla.

Para la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido acompañado de probables chubascos de 5 a 25 mm, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (25 a 50 mm en 24 horas), que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima en la CDMX: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima en la CDMX: 13 a 15 °C
  • Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el martes 30 de septiembre

El martes 30 de septiembre se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco y frío por la mañana, incluyendo bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el clima será cálido con cielo nublado y probabilidad de chubascos de 5 a 25 mm en la CDMX, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (25 a 50 mm), descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Temperatura máxima en la CDMX: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima en la CDMX: 12 a 14 °C
  • Viento: noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

