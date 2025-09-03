GENERANDO AUDIO...

Se esperan chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México

Este miércoles, el pronóstico del clima en la Ciudad de México indica condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, con ambiente fresco a templado, mientras que en las zonas altas del Valle de México se presentarán bancos de niebla y frío matutino.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Lluvias fuertes por la tarde en CDMX y Estado de México

Por la tarde, el cielo estará nublado, con ambiente templado y alta probabilidad de chubascos y lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros en 24 horas) en la Ciudad de México. En el Estado de México, se prevén lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros en 24 horas), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperaturas en la Ciudad de México y Toluca

CDMX: temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 22 a 24 °C .

temperatura mínima de y máxima de . Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Viento y rachas en zonas de tormenta

El viento será de componente este y noreste, con una velocidad de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de árboles y tráfico lento por las lluvias de la tarde. Se aconseja llevar paraguas, usar ropa impermeable y evitar zonas con riesgo de inundación.