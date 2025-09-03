Lluvias y cielo nublado en la CDMX este miércoles

Se esperan chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México

Este miércoles, el pronóstico del clima en la Ciudad de México indica condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, con ambiente fresco a templado, mientras que en las zonas altas del Valle de México se presentarán bancos de niebla y frío matutino.

Lluvias fuertes por la tarde en CDMX y Estado de México

Por la tarde, el cielo estará nublado, con ambiente templado y alta probabilidad de chubascos y lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros en 24 horas) en la Ciudad de México. En el Estado de México, se prevén lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros en 24 horas), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperaturas en la Ciudad de México y Toluca

  • CDMX: temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 22 a 24 °C.
  • Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Viento y rachas en zonas de tormenta

El viento será de componente este y noreste, con una velocidad de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de árboles y tráfico lento por las lluvias de la tarde. Se aconseja llevar paraguas, usar ropa impermeable y evitar zonas con riesgo de inundación.

