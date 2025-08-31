Lluvias fuertes y clima fresco en la CDMX este fin de semana
La Ciudad de México (CDMX) iniciará este domingo 31 de agosto de 2025 con cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, se espera un ambiente de templado a cálido y cielo nublado, con lluvias fuertes y puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) tanto en la capital como en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C
- Viento: del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
Clima en la CDMX para el lunes 1 de septiembre
Se pronostica cielo nublado durante la mayor parte del día. Por la mañana, el ambiente será fresco, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Para la tarde, se espera un ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h) en la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima: 22 a 24 °C
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C
Recomendaciones: Se sugiere a la población precaución por lluvias intensas, descargas eléctricas y posibles granizadas, así como conducir con precaución en calles y avenidas propensas a encharcamientos.