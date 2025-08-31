GENERANDO AUDIO...

Se espera lluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) iniciará este domingo 31 de agosto de 2025 con cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, se espera un ambiente de templado a cálido y cielo nublado, con lluvias fuertes y puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) tanto en la capital como en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C

23 a 25 °C Temperatura mínima: 14 a 16 °C

14 a 16 °C Viento: del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

Clima en la CDMX para el lunes 1 de septiembre

Se pronostica cielo nublado durante la mayor parte del día. Por la mañana, el ambiente será fresco, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Para la tarde, se espera un ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 h) en la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Temperatura máxima: 22 a 24 °C

22 a 24 °C Temperatura mínima: 13 a 15 °C

Recomendaciones: Se sugiere a la población precaución por lluvias intensas, descargas eléctricas y posibles granizadas, así como conducir con precaución en calles y avenidas propensas a encharcamientos.