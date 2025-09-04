GENERANDO AUDIO...

oy se esperan lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible granizo en CDMX

El Valle de México tendrá este jueves 4 de septiembre de 2025 condiciones de cielo medio nublado a nublado durante la mayor parte del día. Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado con presencia de bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde el ambiente será cálido con alta probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (entre 25 y 50 mm en 24 horas). La temperatura mínima será de 12 a 14 °C, mientras que la máxima oscilará entre 23 y 25 °C. El viento será de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de tormenta, lo que puede generar encharcamientos y afectaciones viales.

En el Estado de México, se prevén condiciones similares, con lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y granizo en regiones de montaña. Para Toluca, la temperatura mínima será de 10 a 12 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población:

Tomar precauciones por posibles encharcamientos e inundaciones .

. Evitar cruzar ríos o avenidas con corrientes de agua.

Usar paraguas o impermeable y manejar con precaución.

El pronóstico fue emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quienes mantienen vigilancia constante en el Valle de México ante el desarrollo de tormentas.

