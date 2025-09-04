Se esperan lluvias fuertes y descargas eléctricas en CDMX este 4 de septiembre

| 02:28 | Redacción | UnoTV
oy se esperan lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible granizo en CDMX

El Valle de México tendrá este jueves 4 de septiembre de 2025 condiciones de cielo medio nublado a nublado durante la mayor parte del día. Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado con presencia de bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde el ambiente será cálido con alta probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (entre 25 y 50 mm en 24 horas). La temperatura mínima será de 12 a 14 °C, mientras que la máxima oscilará entre 23 y 25 °C. El viento será de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de tormenta, lo que puede generar encharcamientos y afectaciones viales.

[TE PUEDE INTERESAR: Inundaciones paralizan servicio en tramo de la Línea A del Metro CDMX]

En el Estado de México, se prevén condiciones similares, con lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y granizo en regiones de montaña. Para Toluca, la temperatura mínima será de 10 a 12 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población:

  • Tomar precauciones por posibles encharcamientos e inundaciones.
  • Evitar cruzar ríos o avenidas con corrientes de agua.
  • Usar paraguas o impermeable y manejar con precaución.

El pronóstico fue emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quienes mantienen vigilancia constante en el Valle de México ante el desarrollo de tormentas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Engomado verde y placas 1-2 tienen restricción vehicular este jueves.

Ciudad de México

Engomado verde y placas 1-2 tienen restricción vehicular este jueves.

A plena luz del día y en menos de 30 segundos, motociclistas asaltan a cuatro hombres en la Del Valle

Ciudad de México

A plena luz del día y en menos de 30 segundos, motociclistas asaltan a cuatro hombres en la Del Valle

Inundaciones paralizan servicio en tramo de la Línea A del Metro CDMX

Ciudad de México

Inundaciones paralizan servicio en tramo de la Línea A del Metro CDMX

“La justicia me falló”: Priscila Sand tras liberación de Salvador Zubirán Rabay, acusado de secuestrarla durante 2 años

Ciudad de México

“La justicia me falló”: Priscila Sand tras liberación de Salvador Zubirán Rabay, acusado de secuestrarla durante 2 años

Etiquetas: , , ,