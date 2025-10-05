Lluvias fuertes y ambiente fresco este domingo 5 de octubre en la CDMX

| 05:45 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lluvias Cdmx Alerta Amarilla
Prevén caída de granizo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El inicio de octubre continuará con condiciones húmedas y ambiente fresco en la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México.

Para este domingo 5 de octubre se prevé cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado, con bancos de niebla y zonas frías en las partes altas.

[TE RECOMENDAMOS: Tormenta tropical Priscilla y onda tropical 36 provocarán lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano]

Por la tarde, se espera ambiente templado y la formación de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX, así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperaturas y viento:

  • Temperatura máxima: 20 a 22 °C
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C
  • Viento: variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el lunes 6 de octubre

Durante la mañana, se prevé ambiente fresco y presencia de bruma, con bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. Hacia la tarde, se espera ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Temperaturas y viento:

  • Temperatura máxima: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C
  • Viento: variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Te recomendamos:

Desaparece página del C5 de la SSC, en redes acusan ciberataque

Ciudad de México

Desaparece página del C5 de la SSC, en redes acusan ciberataque

Continúan cerrados negocios que fueron saqueados en marcha del 2 de octubre

Ciudad de México

Continúan cerrados negocios que fueron saqueados en marcha del 2 de octubre

Desde el Caparazón de la Tortuga: 10 datos que debes saber de su regreso en Coyoacán

Ciudad de México

Desde el Caparazón de la Tortuga: 10 datos que debes saber de su regreso en Coyoacán

Detienen en CDMX a Nelson Arturo “N”, operador del Tren de Aragua vinculado a feminicidios

Ciudad de México

Detienen en CDMX a Nelson Arturo “N”, operador del Tren de Aragua vinculado a feminicidios

Etiquetas: , ,