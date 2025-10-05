GENERANDO AUDIO...

Prevén caída de granizo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El inicio de octubre continuará con condiciones húmedas y ambiente fresco en la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México.

Para este domingo 5 de octubre se prevé cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado, con bancos de niebla y zonas frías en las partes altas.

Por la tarde, se espera ambiente templado y la formación de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la CDMX, así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperaturas y viento:

Temperatura máxima: 20 a 22 °C

20 a 22 °C Temperatura mínima: 12 a 14 °C

12 a 14 °C Viento: variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el lunes 6 de octubre

Durante la mañana, se prevé ambiente fresco y presencia de bruma, con bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. Hacia la tarde, se espera ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperaturas y viento: