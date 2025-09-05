GENERANDO AUDIO...

Resgo de tormentas intensas. FOTO: Cuartoscuro

Este viernes 5 de septiembre de 2025 se espera cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, el ambiente se tornará cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la CDMX y el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

en la Ciudad de México: 24 a 26 °C. Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

en la Ciudad de México: 13 a 15 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pronóstico del clima para el sábado 6 de septiembre en la CDMX

El sábado 6 de septiembre se prevé cielo medio nublado por la mañana y ambiente templado en la región. Por la tarde, se espera ambiente cálido, cielo nublado y lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 h) en la CDMX, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en el Edomex, acompañadas de descargas eléctricas.