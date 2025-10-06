CDMX espera lluvias puntuales fuertes y ambiente templado este lunes

| 04:39 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lloverá fuerte: ¿a qué hora se esperan lluvias este jueves en CDMX?
Hoy lloverá en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El lunes 6 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) presentará cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, el ambiente será fresco, con bruma y bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México.

Por la tarde, se espera ambiente templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, tanto en la CDMX como en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 20 a 22 °C
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C
  • Viento: sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el martes 7 de octubre

El martes 7 se mantendrá el cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, el ambiente será fresco con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, se prevé ambiente cálido con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones podrían incluir descargas eléctricas y caída de granizo.

  • Temperatura máxima: 21 a 23 °C
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C
  • Viento: noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta

