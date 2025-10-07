Clima CDMX, martes 7 de octubre: lluvias fuertes y ambiente templado por la tarde

| 04:39 | Redacción | UnoTV | CDMX
UNAM advierte que agosto será el mes más lluvioso de 2025 en CDMX y que seguirán precipitaciones intensas y extraordinarias.
Foto: Cuartoscuro

El martes 7 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) amanecerá con cielo medio nublado y ambiente fresco, mientras que en las zonas altas del Valle de México se espera frío con bancos de niebla. Durante la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la capital.

En el Estado de México, las lluvias podrían ser muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) y venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

[TE RECOMENDAMOS: Huracán Priscilla 2025: ¿cómo seguir su trayectoria en vivo desde tu celular?]

  • Temperatura máxima: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C
  • Viento: norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el miércoles 8 de octubre

El miércoles 8 continuará el ambiente húmedo en el Valle de México. Por la mañana, se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco, además de bancos de niebla en zonas altas. Hacia la tarde, el clima será templado con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la CDMX.

En el Estado de México, las precipitaciones podrían ser fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

  • Temperatura máxima: 21 a 23 °C
  • Temperatura mínima: 12 a 14 °C
  • Viento: norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Te recomendamos:

Un gobierno que se blinda con vallas tiene miedo a la gente: Joel Ortega

CDMX

Un gobierno que se blinda con vallas tiene miedo a la gente: Joel Ortega

El lujoso salón donde asesinaron al estilista Micky Hair

CDMX

El lujoso salón donde asesinaron al estilista Micky Hair

Hoy No Circula, CDMX y Edomex, martes 1 de julio de 2025; ¿Qué autos descansan?

CDMX

Hoy No Circula, CDMX y Edomex, martes 1 de julio de 2025; ¿Qué autos descansan?

¿Cómo fue la fiesta clandestina con 800 menores en la colonia Guerrero, en CDMX?

CDMX

¿Cómo fue la fiesta clandestina con 800 menores en la colonia Guerrero, en CDMX?

Etiquetas: , ,