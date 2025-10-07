GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El martes 7 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) amanecerá con cielo medio nublado y ambiente fresco, mientras que en las zonas altas del Valle de México se espera frío con bancos de niebla. Durante la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la capital.

En el Estado de México, las lluvias podrían ser muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) y venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C

22 a 24 °C Temperatura mínima: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Clima en la CDMX para el miércoles 8 de octubre

El miércoles 8 continuará el ambiente húmedo en el Valle de México. Por la mañana, se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco, además de bancos de niebla en zonas altas. Hacia la tarde, el clima será templado con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la CDMX.

En el Estado de México, las precipitaciones podrían ser fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

