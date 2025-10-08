GENERANDO AUDIO...

Lluvias fuertes y cielo nublado en el Valle de México

El Valle de México amanecerá con cielo nublado, ambiente fresco y presencia de bancos de niebla en zonas altas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la tarde, se prevé un ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Clima en la Ciudad de México

Para la Ciudad de México, el SMN pronostica temperaturas mínimas de 13 a 15 °C y máximas de 18 a 20 °C. Se espera cielo nublado la mayor parte del día, con posibilidad de lluvias fuertes, acumulando entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. El viento será del norte y noreste con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Clima en el Estado de México

En el Estado de México, se anticipan lluvias muy fuertes con acumulaciones de 50 a 75 milímetros en 24 horas, principalmente durante la tarde y noche. En Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío por la mañana y templado por la tarde.

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución ante posibles encharcamientos, caída de ramas o inundaciones en zonas urbanas, especialmente durante las lluvias más intensas. También se sugiere evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

